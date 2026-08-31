IN EVIDENZA

Sport, inclusione e cittadinanza europea alla Viterbo Half Marathon

Di

Ago 31, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Sport, inclusione e cittadinanza europea correranno insieme lungo le strade della “Città dei Papi”. È stata presentata a Roma, nello spazio interattivo “Esperienza Europa-David Sassoli”, la seconda edizione della Viterbo Half Marathon, in programma domenica 27 settembre nel capoluogo della Tuscia con partenza alle 9 da Piazza dei Caduti e inserita nel calendario nazionale Fidal.
La manifestazione, inserita nella Settimana Europea dello Sport, è promossa dalla vice-presidente del Parlamento europeo Antonella Sberna e organizzata dall’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia e dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, con il supporto di Opes Aps, Asd Viterbo Runners e una vasta rete di istituzioni, enti locali e federazioni sportive. In programma anche una staffetta non competitiva 4×5 chilometri, pensata per favorire la partecipazione, l’inclusione e il gioco di squadra.

mec/mc/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Sport – 31/8/2026

Ago 31, 2026
IN EVIDENZA

Giochi Mediterraneo, Massidda oro nei pesi “Vincere in Italia gioia immensa”

Ago 31, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Dalle PMI la spinta all’economia italiana

Ago 31, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tivusat, a settembre i grandi nomi della musica classica, opera e danza

Ago 31, 2026
TOP NEWS

Torna la Festa delle Offerte Seconda Mano di Amazon

Ago 31, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 31/8/2026

Ago 31, 2026
IN EVIDENZA

Sport, inclusione e cittadinanza europea alla Viterbo Half Marathon

Ago 31, 2026