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Tg Sport – 30/9/2026

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Set 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nazionale, gli azzurri preparano la sfida alla Francia di Zidane
– Under 21, trasferta in Armenia per le qualificazioni europee
– Inter, retroscena Lautaro e l’elogio di Laporta a Fabregas
– Bilancio Juventus, la strategia di Elkann per il rilancio bianconero
– Volley, Vito Cozzoli eletto nuovo presidente della Lega Femminile
– Malagò, Abodi sul caso tesseramento “Deciderà il Coni”
– Formula 1, Vasseur carica la Ferrari in vista del rientro a Sepang
– Tennis, infortunio alla mano per Musetti: salta l’Atp 500 di Tokyo
– Orsato “Non esiste nessun protocollo mio, le squadre apprezzano nuova linea”
/gtr

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