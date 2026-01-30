Qui New York! – Apocalittici o integrati? 4 conferenze per riflettere sull’IA

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nella nuova puntata di Qui New York!, Claudio Pagliara, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, riflette sull’Intelligenza artificiale, e lancia quattro conferenze che lo stesso istituto ha promosso proprio per riflettere sul ruolo e lo sviluppo dell’IA.

“L’intelligenza artificiale è una tecnologia rivoluzionaria ma non distruggerà l’umanità se non glielo consentiremo noi stessi, umani”, afferma Pagliara, riferendosi all’allarme lanciato recentemente dai leader delle big tech.

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