Tg News – 30/9/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, pilota tenta di far schiantare aereo
– Ucraina, missili e droni vicino a Kiev, 5 vittime
– Trump valuta lo stop all’export di diesel per frenare i prezzi
– Truppe Usa lasciano definitivamente Iraq dopo 23 anni
– Delitto Garlasco, Andrea Sempio prepara la sua difesa
– In aula la legge elettorale, previste 3 fiducie
– Inflazione, Istat “A Settembre ai massimi da tre anni”
– Acqua, Webuild inaugura alla Nuvola la mostra sulla sicurezza idrica
– Previsioni 3B Meteo 1 Ottobre
azn
– Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, pilota tenta di far schiantare aereo
– Ucraina, missili e droni vicino a Kiev, 5 vittime
– Trump valuta lo stop all’export di diesel per frenare i prezzi
– Truppe Usa lasciano definitivamente Iraq dopo 23 anni
– Delitto Garlasco, Andrea Sempio prepara la sua difesa
– In aula la legge elettorale, previste 3 fiducie
– Inflazione, Istat “A Settembre ai massimi da tre anni”
– Acqua, Webuild inaugura alla Nuvola la mostra sulla sicurezza idrica
– Previsioni 3B Meteo 1 Ottobre
azn