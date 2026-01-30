Tg News – 30/9/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, pilota tenta di far schiantare aereo

– Ucraina, missili e droni vicino a Kiev, 5 vittime

– Trump valuta lo stop all’export di diesel per frenare i prezzi

– Truppe Usa lasciano definitivamente Iraq dopo 23 anni

– Delitto Garlasco, Andrea Sempio prepara la sua difesa

– In aula la legge elettorale, previste 3 fiducie

– Inflazione, Istat “A Settembre ai massimi da tre anni”

– Acqua, Webuild inaugura alla Nuvola la mostra sulla sicurezza idrica

– Previsioni 3B Meteo 1 Ottobre

azn