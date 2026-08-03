Tg Sport – 3/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Juventus scatenata, ufficiali Alajbegovic e Kolo Muani
– Milan, Leao ago della bilancia: interesse per Inacio e Soulé
– Inter, Chivu vuole un esterno d’attacco a destra: ipotesi Diaby
– Vieri incorona l’Inter “Favorita per lo scudetto, Stones colpaccio”
– Nuoto artistico, Pelati d’argento nel solo libero agli Europei
– Canottaggio, l’Italia chiude gli Europei di Varese con 9 medaglie
– Ranking ATP, Sinner saldamente in vetta
– La Barba al Palo – Infantino il salvadanaio
/gtr
– Juventus scatenata, ufficiali Alajbegovic e Kolo Muani
– Milan, Leao ago della bilancia: interesse per Inacio e Soulé
– Inter, Chivu vuole un esterno d’attacco a destra: ipotesi Diaby
– Vieri incorona l’Inter “Favorita per lo scudetto, Stones colpaccio”
– Nuoto artistico, Pelati d’argento nel solo libero agli Europei
– Canottaggio, l’Italia chiude gli Europei di Varese con 9 medaglie
– Ranking ATP, Sinner saldamente in vetta
– La Barba al Palo – Infantino il salvadanaio
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