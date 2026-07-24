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Tg Sport – 24/7/2026

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Lug 24, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nazionale: Guardiola dice no, Pirlo ad un passo; Buffon declina l’invito
– Inter, affondo per Romero dal Tottenham
– Juve: trattativa ad oltranza per Kolo Muani, il Besiktas tenta Vlahovic
– Milan: il Fenerbahce spinge per Leao, Modric rinnova
– Canoa Slalom: De Gennaro bronzo iridato a Oklahoma City
– Presentata la nona edizione del Festival dello Sport di Trento
/gtr

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