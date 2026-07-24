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Tg News – 24/7/2026

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Lug 24, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Wsj: “Guerra in Iran, Trump sta perdendo la pazienza”
– Usa impone nuovi dazi su importazioni di 60 Paesi
– Fakir era seguito da un centro di salute mentale
– Maltrattamenti in scuola infanzia Ancona, 2 educatrici arrestate
– Allarme Confindustria, crescita a rischio con la guerra
– Anas, via a un weekend da bollino rosso
– Guardiola non sarà il nuovo Ct della Nazionale
– Lazio protagonista all’International Airshow con le imprese dell’aerospazio
– Previsioni 3B Meteo 25 Luglio
azn

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