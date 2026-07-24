Tg News – 24/7/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Wsj: “Guerra in Iran, Trump sta perdendo la pazienza”

– Usa impone nuovi dazi su importazioni di 60 Paesi

– Fakir era seguito da un centro di salute mentale

– Maltrattamenti in scuola infanzia Ancona, 2 educatrici arrestate

– Allarme Confindustria, crescita a rischio con la guerra

– Anas, via a un weekend da bollino rosso

– Guardiola non sarà il nuovo Ct della Nazionale

– Lazio protagonista all’International Airshow con le imprese dell’aerospazio

– Previsioni 3B Meteo 25 Luglio

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