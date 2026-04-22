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Tg Sport – 22/4/2026

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Apr 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Coppa Italia, Inter da urlo in finale, Como ribaltato
– Nazionale, Baldini punta sulla linea verde
– Milan e Juve si sfidano anche sul mercato con Lewandowski
– Il Leicester sprofonda: retrocessione in League One
– Sinner a Madrid, il forfait di Alcaraz non cambia le ambizioni
– Ferrari, rivoluzione aerodinamica: arriva l’ala “Macarena”
– L’Inter e l’era Chivu: a un passo dal “doblete”
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