Confindustria, Tripi “IA decisiva per la competitività delle imprese”

TORINO (ITALPRESS) – “L’intelligenza artificiale non è più qualcosa che si può usare o no nelle aziende, se non si usa le aziende non sono competitive, perché nel mondo ormai tutto ciò che è informatizzazione si chiama intelligenza artificiale. Noi come Confindustria vogliamo fare in maniera che le piccole e medie aziende capiscano quanto è importante e vedano degli esempi, in cui i loro colleghi di aziende della stessa dimensione l’hanno usata. In questa maniera diventeranno anche loro degli utilizzatori delle moderne tecnologie e quindi saranno competitivi, perché il nostro sistema industriale è sempre stato iper competitivo perché fatto di bravi imprenditori”. Così Alberto Tripi, Special Advisor sull’AI di Confindustria, durante la prima tappa del roadshow nazionale di Confindustria sull’intelligenza artificiale, organizzata oggi nel capoluogo piemontese.

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