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Tg Economia – 22/4/2026

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Apr 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Eurostat, per l’Italia rapporto deficit/Pil al 3,1%
– Assemblea azionisti Italgas approva bilancio 2025, dividendo in crescita
– Enoturismo in forte crescita
– Imprese, via libera alla presentazione delle domande per il Bando Isi Inail
abr/azn

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