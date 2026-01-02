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Moratti “Su fatti di Torino decisione che lascia sconcertati”

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Set 2, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Siamo di fronte a una decisione che lascia sconcertati. Una ragazzina di tredici anni subisce, secondo l’accusa, una violenza terribile, le forze dell’ordine individuano rapidamente il presunto responsabile, la Procura chiede il carcere e dopo appena due notti quell’uomo torna libero. Il rispetto per l’autonomia della magistratura e per la presunzione di innocenza non impedisce di chiedere come una decisione simile possa essere compresa dalla vittima, dalla sua famiglia e dai cittadini”. Così Letizia Moratti, europarlamentare del Ppe e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia.
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(Fonte video: ufficio stampa Letizia Moratti)

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