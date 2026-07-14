Tg Sport – 14/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Napoli, comincia l’era Allegri “Contano voglia ed entusiasmo”
– Inter, Chivu si presenta: “Dobbiamo ritrovare la motivazione”
– Roma, ufficiale il rinnovo di Dybala fino al 2027
– Juventus, David e Openda già in uscita dopo un solo anno
– Nazionale, Abodi promuove Maldini “Una garanzia”
– MotoGp, Bezzecchi dopo l’operazione “È andata bene”
– Tennis, il dilemma di Sinner verso gli Us Open
– A Trabia un progetto per i giovani talenti, Toni e Cannavaro testimonial
/gtr
– Napoli, comincia l’era Allegri “Contano voglia ed entusiasmo”
– Inter, Chivu si presenta: “Dobbiamo ritrovare la motivazione”
– Roma, ufficiale il rinnovo di Dybala fino al 2027
– Juventus, David e Openda già in uscita dopo un solo anno
– Nazionale, Abodi promuove Maldini “Una garanzia”
– MotoGp, Bezzecchi dopo l’operazione “È andata bene”
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