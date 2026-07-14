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Pecoraro Scanio “Dalla Costiera Amalfitana sfida EcoDigital per turismo diffuso”

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Lug 14, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – “Dalla Costiera Amalfitana lanciamo il progetto EcoDigital per promuovere un modello di turismo diffuso, sostenibile e responsabile, capace di valorizzare i territori, sostenere le comunità locali e ridurre gli effetti dell’overtourism”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura e promotore della Rete EcoDigital, intervenendo all’iniziativa Ecodigital Tourism Summit organizzata da’ Ecodigital Campania a Vietri sul Mare.
fsc/gsl

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