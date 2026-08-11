Tg Sport – 11/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Atletica Europei, trionfo nel peso e storico record Coiro
– Nuoto Europei Parigi, Razzetti argento nei 400 misti e quattro finali conquistate
– Caso Infantino, Trump difende il presidente FIFA su Truth
– Juventus, vittoria sul Palermo in amichevole per 2-0
– Inter, affondo per Djed Spence dal Tottenham
– Milan, idea Amorim: Rabiot trequartista come con De Zerbi
– Roma, assalto a Luis Henrique dell’Inter
– Orsato: “L’arbitro torna al centro, Var supporto eccezionale”.
– Atletica Europei, trionfo nel peso e storico record Coiro
– Nuoto Europei Parigi, Razzetti argento nei 400 misti e quattro finali conquistate
– Caso Infantino, Trump difende il presidente FIFA su Truth
– Juventus, vittoria sul Palermo in amichevole per 2-0
– Inter, affondo per Djed Spence dal Tottenham
– Milan, idea Amorim: Rabiot trequartista come con De Zerbi
– Roma, assalto a Luis Henrique dell’Inter
– Orsato: “L’arbitro torna al centro, Var supporto eccezionale”.
gsl