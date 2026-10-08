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Tg News – 8/10/2026

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Ott 8, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La riforma elettorale è legge, protestano opposizioni
– Colpiti 2 bus in Ucraina, almeno 30 morti in raid russi
– Missile Houthi colpisce aeroporto di Riad
– Proteste degli studenti in Francia, nuove mobilitazioni
– 25 anni dalla strage di Linate, il ricordo a Milano
– Attacco hacker al sito della Farnesina
– Istat, quasi un terzo famiglie limita spese alimentari
– L’Oréal, la cosmesi incontra le nuove tecnologie al Wave di Torino
– Previsioni 3B Meteo 9 Ottobre
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