Tg News – 7/9/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Germania, Merz ammette la disfatta elettorale
– Trump sente Putin e Zelensky, progressi sostanziali
– Il Comune di Crans-Montana sapeva del pericolo incendio
– Miami, un aereo cargo va fuori pista, ci sono vittime
– Belgrado, in 300 mila per i funerali di Ratko Mladic
– Attentato Ranucci, Lavitola al Riesame
– Cnr: è l’Estate più calda di sempre dal 1950 in Italia
– A2A, utility pronte a investire 315 mld al 2035 per infrastrutture energetiche
– Previsioni 3B Meteo 8 Settembre
azn
– Germania, Merz ammette la disfatta elettorale
– Trump sente Putin e Zelensky, progressi sostanziali
– Il Comune di Crans-Montana sapeva del pericolo incendio
– Miami, un aereo cargo va fuori pista, ci sono vittime
– Belgrado, in 300 mila per i funerali di Ratko Mladic
– Attentato Ranucci, Lavitola al Riesame
– Cnr: è l’Estate più calda di sempre dal 1950 in Italia
– A2A, utility pronte a investire 315 mld al 2035 per infrastrutture energetiche
– Previsioni 3B Meteo 8 Settembre
azn