Tg News – 7/9/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Germania, Merz ammette la disfatta elettorale

– Trump sente Putin e Zelensky, progressi sostanziali

– Il Comune di Crans-Montana sapeva del pericolo incendio

– Miami, un aereo cargo va fuori pista, ci sono vittime

– Belgrado, in 300 mila per i funerali di Ratko Mladic

– Attentato Ranucci, Lavitola al Riesame

– Cnr: è l’Estate più calda di sempre dal 1950 in Italia

– A2A, utility pronte a investire 315 mld al 2035 per infrastrutture energetiche

– Previsioni 3B Meteo 8 Settembre

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