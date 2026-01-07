Groenlandia, Von der Leyen annuncia un pacchetto di investimenti da 200 milioni

NUUK (GROENLANDIA) (ITALPRESS) – “Oggi sono tornata per presentare risultati concreti, che seguono 2 anni di lavoro intenso e di stretta cooperazione, e ora siamo pronti da implementare. Abbiamo firmato una dichiarazione congiunta per un pacchetto di partenariato UE-Groenlandia di 200 milioni di euro per questo e il prossimo anno”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa da Nuuk, in Groenlandia. “La dichiarazione congiunta riflette una scelta chiara, espressa dalla Groenlandia, di rafforzare i legami con l’Unione Europea e mostra anche un interesse molto forte dell’Europa ad essere più presente e di essere più impegnata in Groenlandia e nell’Artico. Il pacchetto di partenariato si concentra principalmente su tre ambiti o priorità strategiche: connettività, energia pulita e materie prime critiche”.

Guardando alla connettività, “la Groenlandia ha bisogno, come tutti, di connessioni affidabili nel Paese, con l’Unione Europea e verso il mondo. Abbiamo firmato un progetto che potenzierà le capacità satellitari nel Paese: entro ottobre, anche le comunità remote della Groenlandia orientale avranno un accesso migliore e più veloce a Internet. Il secondo punto riguarda l’energia pulita: la Groenlandia ha un potenziale inutilizzato nell’energia idroelettrica; il nostro pacchetto di partenariato supporta nuove centrali con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza energetica con un approvvigionamento energetico locale, sviluppando industrie pulite strategiche come, per esempio l’idrogeno rinnovabile”.

Il terzo punto riguarda le materie prime critiche: “Tutti sanno che la Groenlandia ha vaste risorse e abbiamo concordato che dovrebbero essere utilizzate per creare valore, posti di lavoro e crescita qui nel Paese”. I progetti riguarderanno l’estrazione di molibdeno, che potrebbe generare fino a 90 milioni di euro l’anno per il Paese, e i lavori preparatori per l’estrazione della grafite.

(ITALPRESS)

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