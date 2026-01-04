Tg News – 4/9/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev
– “5 paesi Ue pronti ad intesa con Stati terzi per hub migranti”
– Meloni “La stabilità non è un record da esibire”
– Ex Ilva, partono i licenziamenti nell’indotto
– Ipotesi premeditazione per l’omicidio-suicidio da cavalcavia A1
– Carburanti, taglio accise prorogato fino al 10 Settembre
– Weekend da bollino rosso, oltre 10 milioni di veicoli sulle strade
– Frecciarossa al fianco di Luna Rossa per l’America’s Cup, siglata partnership
– Previsioni 3B Meteo 5 Settembre
azn
– Drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev
– “5 paesi Ue pronti ad intesa con Stati terzi per hub migranti”
– Meloni “La stabilità non è un record da esibire”
– Ex Ilva, partono i licenziamenti nell’indotto
– Ipotesi premeditazione per l’omicidio-suicidio da cavalcavia A1
– Carburanti, taglio accise prorogato fino al 10 Settembre
– Weekend da bollino rosso, oltre 10 milioni di veicoli sulle strade
– Frecciarossa al fianco di Luna Rossa per l’America’s Cup, siglata partnership
– Previsioni 3B Meteo 5 Settembre
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