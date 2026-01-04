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Venezia, Rush “Con Tsukamoto ho sperimentato la potenza della semplicità”

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Set 4, 2026


VENEZIA (ITALPRESS) – All’83a Mostra del Cinema di Venezia sbarca “Mr. Nelson”, il nuovo dramma di Shin’ya Tsukamoto. Il film segue la vera storia di Allen Nelson, un veterano del Vietnam tormentato dai sensi di colpa e dai traumi della guerra, che troverà la via della redenzione e dell’attivismo pacifista grazie al profondo e toccante incontro con uno psicoterapeuta interpretato da un magistrale Geoffrey Rush. “Prima delle nostre scene, Shin’ya si sedeva sempre sul pavimento e diceva semplicemente: «Cosa succede?». Per me è stata una vera rivelazione”, dice Rush. “Ho lavorato molto, in teatro e nel cinema, per più di cinquant’anni, e la semplicità di questo approccio era incredibilmente potente”.
mgg/gsl (video di Federica Polidoro)

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