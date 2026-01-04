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Museo Giardino a Palermo, Di Natale “Sarà dedicato a Santa Rosalia”

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Set 4, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Finalmente siamo riusciti a raggiungere tappe fondamentali: il permesso del Comune per costruire e l’avvio dei carotaggi prima e degli scavi dopo. Abbiamo quindi adempiuto alle fasi propedeutiche ad avere dalla soprintendenza il permesso per costruire: attendiamo tuttora questo passaggio per dare il via ai lavori di demolizione e in seguito di costruzione di quest’edificio dedicato a Santa Rosalia”. Così Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia, a margine della presentazione della fine della fase propedeutica ai lavori che porteranno alla nascita del Museo Giardino di Santa Rosalia di piazza Guzzetta, a Palermo, che restituirà uno spazio importante alla città sottraendolo al degrado. xd8/vbo/gsl

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