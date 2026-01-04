Museo Giardino a Palermo, Di Natale “Sarà dedicato a Santa Rosalia”





PALERMO (ITALPRESS) – “Finalmente siamo riusciti a raggiungere tappe fondamentali: il permesso del Comune per costruire e l’avvio dei carotaggi prima e degli scavi dopo. Abbiamo quindi adempiuto alle fasi propedeutiche ad avere dalla soprintendenza il permesso per costruire: attendiamo tuttora questo passaggio per dare il via ai lavori di demolizione e in seguito di costruzione di quest’edificio dedicato a Santa Rosalia”. Così Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia, a margine della presentazione della fine della fase propedeutica ai lavori che porteranno alla nascita del Museo Giardino di Santa Rosalia di piazza Guzzetta, a Palermo, che restituirà uno spazio importante alla città sottraendolo al degrado. xd8/vbo/gsl