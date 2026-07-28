Tg News – 28/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Netanyahu alla Casa Bianca per vedere Trump
– Nazionale, Mancini nuovo CT, Ranieri DT
– Forte terremoto in Giappone, feriti e dispersi
– Trovati 5 neonati morti in un appartamento in Francia
– Tajani: “14,9 mld dal fondo Safe per acquisto armi”
– Da oggi il taglio delle accise sul diesel
– Natalità ancora in calo in Italia
– Mattarella “Le isole minori hanno grande rilievo per il futuro del Paese”
– Previsioni 3B Meteo 29 Luglio
mrv
– Netanyahu alla Casa Bianca per vedere Trump
– Nazionale, Mancini nuovo CT, Ranieri DT
– Forte terremoto in Giappone, feriti e dispersi
– Trovati 5 neonati morti in un appartamento in Francia
– Tajani: “14,9 mld dal fondo Safe per acquisto armi”
– Da oggi il taglio delle accise sul diesel
– Natalità ancora in calo in Italia
– Mattarella “Le isole minori hanno grande rilievo per il futuro del Paese”
– Previsioni 3B Meteo 29 Luglio
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