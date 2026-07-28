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Spadiste azzurre al settimo cielo “Era tanto che inseguivamo questo oro”

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Lug 28, 2026


HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – “È stato bellissimo, un’emozione fantastica. E poi dalle campionesse olimpiche posso solo imparare. E’ stata un’emozione e sono contentissima di averla vissuta con loro”. È la debuttante Gaia Caforio a iniziare il giro di commenti delle spadiste azzurre, fresche dell’oro mondiale conquistato a Hong Kong nella finale contro l’Estonia. “E’ stata una chiusura un po’ in salita ma l’importante è stato portare a casa il match – spiega Alberta Santuccio, l’ultima ‘frazionista’ azzurra – Eravamo state troppo brave per non chiudere in bellezza, era un titolo che ci mancava e lo volevamo. Dall’inizio della giornata abbiamo dimostrato di essere sul pezzo e siamo contentissime”. “Finalmente ci siamo riuscite – esclama soddisfatta Rossella Fiamingo – sono tanti anni che ci arriviamo vicino, saliamo sul podio o ci piazziamo seconde. Era da Antalya 2009 che non si vinceva l’oro, è un momento memorabile: abbiamo vinto Olimpiadi, Mondiali e Europei, adesso ricominciamo il prossimo anno”. “Sono stata contentissima per l’argento individuale ma la vittoria a squadre lascia sempre qualcosa in più di speciale e condividerla con le compagne è sempre un’emozione fortissima”, conclude Giulia Rizzi.
mc/gtr

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