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Tg News – 21/7/2026

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Lug 21, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Bologna, Meloni: “Alimentare odio contro agenti da irresponsabili”
– Il presidente dei 118: “Con un medico sul posto Fakir poteva salvarsi”
– Anm: “Minacce e clima d’odio contro i magistrati del caso Roggero”
– A Como una bimba di 10 anni scompare nelle acque del lago
– Allarme siccità, fiume Po in sofferenza
– Trump pronto a imporre nuovi dazi a decine di Paesi
– Quasi 3 milioni attendono più del dovuto per visite ed esami
– Milano, Sala: “Programma di sicurezza a La Maura ha funzionato”
– Previsioni 3B Meteo 22 Luglio
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