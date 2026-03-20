Tg News – 20/3/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Iran, Trump “Vogliamo parlare con i leader ma sono tutti morti”

– Teheran minaccia le mete turistiche, “non sono più sicure”

– Esplosione casolare a Roma, morti due anarchici

– I funerali di Bossi domenica a Pontida, ci sarà la premier Meloni

– Tram deragliato “Il conducente al telefono prima dello schianto”

– Allarme Sassuolo, focolaio di pertosse nella squadra

– Morto Chuck Norris, il leggendario Texas Ranger

– Tra scienza e innovazione, per Filorga primato nazionale nella skincare anti-età

– Previsioni 3B Meteo 21 Marzo

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