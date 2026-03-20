Picierno “Segretaria dica se il Pd è ancora casa per liberali, dem e riformisti”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Se mi sento a casa nel Pd? Il tema non è dove e come si sente Pina Picierno, il tema è cosa è il Pd. Io credo che la domanda vada rivolta a chi in questo momento dirige il Partito Democratico. E’ la domanda che ho rivolto io stessa alla segretaria nel corso della direzione ed è molto semplice: il Pd è ancora casa per i liberali, per i democratici, per i riformisti? A questa domanda deve rispondere naturalmente la segretaria”. Lo dice la vicepresidente del Parlamento europeo e esponente del Partito Democratico, Pina Picierno, parlando con i giornalisti a margine del suo intervento alla terza e ultima giornata del Feuromed 2026, Festival Euromediterraneo dell’economia, ospitato dal Centro Congressi dell’Università Federico II di Napoli. Picierno, qualche giorno fa, in un’intervista aveva parlato di “aria irrespirabile” all’interno del Partito Democratico.

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