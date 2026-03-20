IN EVIDENZA

Picierno “Segretaria dica se il Pd è ancora casa per liberali, dem e riformisti”

Di

Mar 20, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – “Se mi sento a casa nel Pd? Il tema non è dove e come si sente Pina Picierno, il tema è cosa è il Pd. Io credo che la domanda vada rivolta a chi in questo momento dirige il Partito Democratico. E’ la domanda che ho rivolto io stessa alla segretaria nel corso della direzione ed è molto semplice: il Pd è ancora casa per i liberali, per i democratici, per i riformisti? A questa domanda deve rispondere naturalmente la segretaria”. Lo dice la vicepresidente del Parlamento europeo e esponente del Partito Democratico, Pina Picierno, parlando con i giornalisti a margine del suo intervento alla terza e ultima giornata del Feuromed 2026, Festival Euromediterraneo dell’economia, ospitato dal Centro Congressi dell’Università Federico II di Napoli. Picierno, qualche giorno fa, in un’intervista aveva parlato di “aria irrespirabile” all’interno del Partito Democratico.

xc9/pc/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

L’Archivio storico di Fondazione Fiera Milano in mostra all’ADI Design Museum

Mar 20, 2026
IN EVIDENZA

Il Kazakistan celebra il Nauryz, oltre 300 studenti all’ambasciata a Roma

Mar 20, 2026
IN EVIDENZA

L’export italiano frena a gennaio

Mar 20, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

L’Archivio storico di Fondazione Fiera Milano in mostra all’ADI Design Museum

Mar 20, 2026
IN EVIDENZA

Il Kazakistan celebra il Nauryz, oltre 300 studenti all’ambasciata a Roma

Mar 20, 2026
TOP NEWS

Aviazione civile, viaggi di passeggeri in Cina aumentano dell’11% a febbraio

Mar 20, 2026
TOP NEWS

Spalletti “In queste ultime gare fondamentali le scelte”

Mar 20, 2026