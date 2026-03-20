L’Archivio storico di Fondazione Fiera Milano in mostra all’ADI Design Museum

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Mar 20, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Un viaggio digitale che attraversa oltre cento anni di innovazione: è la mostra “Fiera Milano motore del Made in Italy”, percorso con cui Fondazione Fiera Milano rende accessibile al pubblico, fino al 15 aprile, Giornata nazionale del Made in Italy, una selezione del patrimonio custodito nel proprio Archivio Storico. Attraverso manifesti, fotografie, poster e locandine, l’esposizione racconta oltre un secolo di storia industriale, economica e culturale del Paese, mostrando come la Fiera di Milano abbia accompagnato – e spesso anticipato – le trasformazioni del sistema produttivo italiano.
f28/fsc/azn

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