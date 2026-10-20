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Fontana “Violenze non si possono accettare, ma serve anche risposta culturale”

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Ott 20, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Bisogna dare una risposta complessiva: non si possono accettare queste violenze e bisogna far capire che la nostra società deve reagire e non subire passivamente, dall’altro lato bisogna domandarsi cosa è necessario fare per creare le condizioni culturali affinché questi ragazzi cerchino di esprimere la propria personalità non certo in questo modo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della posa della prima pietra del Campus Conservatorio al Bosco della Musica, nel quartiere milanese di Rogoredo.(ITALPRESS)

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