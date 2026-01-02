Tg News – 2/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Tajani a Crans-Montana, inchiesta in corso su strage ragazzi
– Farnesina “47 morti, dispersi 6 italiani, ricoverati in 13”
– Una cinquantina i feriti in altri Paesi, al Niguarda altri 4 giovani
– La trappola era nel soffitto, causa poliuretano
– Fermato un peruviano per la morte di Aurora Livoli
– Droni su residenza Putin, Mosca consegna agli Usa dati volo
– Influenza, casi in frenata in Italia
– FNO TSRM e PSTRP, appello alla politica: “Valorizzare i professionisti sanitari”
– Previsioni 3B Meteo 3 Gennaio
