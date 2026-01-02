Ridotti i dazi Usa sulla pasta italiana





ROMA (ITALPRESS) – Il dipartimento del Commercio statunitense ha deciso di ridurre i superdazi sulla pasta italiana. È quanto riferito dalla Farnesina in una nota in cui spiega che l’analisi post – preliminare ridetermina in misura significativamente più bassa le aliquote fissate in via provvisoria lo scorso 4 settembre: dal 91,74%, i dazi passano al 2,26% per La Molisana, al 13,98% per Garofalo e al 9,09% per gli altri 11 produttori non campionati. Nei mesi scorsi il Dipartimento de l Commercio degli Stati Uniti aveva pubblicato i risultati preliminari sui dazi da applicare ai prodotti stranieri. Tra questi prodotti risultavano 13 marchi di pasta italiana accusati di presunte pratiche commerciali di esportazione verso gli Stati Uniti a costi inferiori rispetto a quelli di mercato. Le nuove aliquote sono state comunicate prima della chiusura formale dell’indagine, prevista per l’11 marzo. Soddisfazione è stata espressa dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, secondo cui “la buona notizia che arriva dagli Stati Uniti dimostra come il lavoro serio e di squadra, senza inutili allarmismi, porti i suoi frutti”.

sat/mrv