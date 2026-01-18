IN EVIDENZA

Tg News – 18/9/2026

Di

Set 18, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Fregata Bergamini scorta nave italiana a Bab El-Mandeb
– Macron “Attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta”
– Russia al voto per il nuovo Parlamento
– A Roma studente accoltella prof a scuola per un debito
– Tensioni al presidio anti-Vannacci a Torino
– Influenza, tra pochi giorni parte campagna vaccinale
– Ospedali migliori al mondo, nei primi 10 ce ne sono 4 italiani
– Università, Bernini “Con Gdf contro truffe su borse studio”
– Previsioni 3B Meteo 19 Settembre

gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

ECO 2026, la mobilità sostenibile guarda alle città del futuro

Set 18, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Gli USA restituiscono alla Cina 64 reperti culturali e fossili

Set 18, 2026
IN EVIDENZA Salute & Scienza Video

RNA, scoperta una modifica chimica che ne aumenta l’efficienza

Set 18, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg News – 18/9/2026

Set 18, 2026
IN EVIDENZA

ECO 2026, la mobilità sostenibile guarda alle città del futuro

Set 18, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Gli USA restituiscono alla Cina 64 reperti culturali e fossili

Set 18, 2026
Attualità Cronaca Video

Palermo: blitz nel quartiere Falsomiele dopo la sassaiola contro la polizia

Set 18, 2026