Tg News – 18/9/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Fregata Bergamini scorta nave italiana a Bab El-Mandeb
– Macron “Attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta”
– Russia al voto per il nuovo Parlamento
– A Roma studente accoltella prof a scuola per un debito
– Tensioni al presidio anti-Vannacci a Torino
– Influenza, tra pochi giorni parte campagna vaccinale
– Ospedali migliori al mondo, nei primi 10 ce ne sono 4 italiani
– Università, Bernini “Con Gdf contro truffe su borse studio”
– Previsioni 3B Meteo 19 Settembre
– Fregata Bergamini scorta nave italiana a Bab El-Mandeb
– Macron “Attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta”
– Russia al voto per il nuovo Parlamento
– A Roma studente accoltella prof a scuola per un debito
– Tensioni al presidio anti-Vannacci a Torino
– Influenza, tra pochi giorni parte campagna vaccinale
– Ospedali migliori al mondo, nei primi 10 ce ne sono 4 italiani
– Università, Bernini “Con Gdf contro truffe su borse studio”
– Previsioni 3B Meteo 19 Settembre
gsl