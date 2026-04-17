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Tg Economia – 17/4/2026

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Apr 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A marzo l’inflazione accelera, confermate le stime preliminari
– Terziario, entro 10 anni mancherà mezzo milione di lavoratori
– Affitti in rialzo, ma milioni di case restano fuori dal mercato
– Rottamazione quinquies, si avvicina la scadenza per le domande
abr/azn

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