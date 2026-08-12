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Tg News – 12/8/2026

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Ago 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Germania sui migranti: “Confermate espulsioni in Italia”
– Iran: “Nessun negoziato con Usa su estensione cessate il fuoco”
– Caos in Sicilia per l’eruzione dell’Etna, saltati 700 voli
– Sant’Anna di Stazzema, Mattarella: “Volontà di dominio si riaffaccia”
– Caso Ranucci, a Rebibbia l’interrogatorio di Lavitola
– Caro Vacanze, mangiare e dormire fuori costa il 3,4% in più del 2025
– Temperature tropicali e 20 giorni consecutivi di afa
– Geologo: “I terremoti in Venezuela e Colombia non direttamente correlati”
– Previsioni 3B Meteo 13 Agosto
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