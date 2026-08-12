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Trump “Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz e lo manterremo”

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Ago 12, 2026

ROMA (ITALPRESS) –Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello Stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo! Il nostro blocco navale viene definito da tutti un “muro d’acciaio” e l’Iran non può farci nulla. Non hanno una marina, non hanno un’aeronautica, i soldati rimasti non vengono pagati, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie (IRGC) è decimato e in fuga, e la loro “leadership” è incerta, a dir poco! Non hanno soldi: il loro Paese è allo sbando”. Così sul social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“Tutto ciò che hanno sono fake news e un’inflazione al 300%, in costante peggioramento! L’Iran è tutto chiacchiere e niente fatti; non è più il bullo del Medio Oriente. Sia lode ad Allah!”, prosegue.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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