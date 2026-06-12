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Decaro “Locus Festival appuntamento fisso della Puglia da 22 anni”

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Giu 12, 2026


BARI (ITALPRESS) – “Il Locus è ormai un appuntamento fisso della nostra regione. Sono 22 anni e oggi, con la mia presenza, ho voluto sostenere l’evento e l’impresa culturale che lo ha ideato. In questi anni il festival ha portato in Puglia tanti artisti nazionali e internazionali. È nato prima ancora che la nostra regione diventasse un brand riconosciuto in tanti ambiti. Ha avuto il merito di credere nella Puglia e di investire su territori allora poco conosciuti, continuando ancora oggi a portare cultura, musica, spettacoli e momenti di confronto in luoghi che restano fuori dai circuiti più battuti dai visitatori”. Lo sottolinea Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, a margine della presentazione della ventiduesima edizione del Locus Festival.

xa2/pc/mca3

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