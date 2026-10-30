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Bartolo “Centrosinistra trovi unità per puntare a presidenza Regione Siciliana”

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Ott 30, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – “È fondamentale che il centrosinistra trovi l’unità per potere puntare alla presidenza della Regione. Ho notato che molte persone, soprattutto i giovani, non vanno più a votare anche perché vedono questa frammentazione. Quando si trovano davanti tanti piccoli partiti, ognuno con la propria bandierina, si chiedono: chi devo votare? Chi sono? Quali risposte possono darmi? Per convincere le persone a tornare alle urne, la prima cosa da fare è dimostrare di essere uniti”. Così Pietro Bartolo, a Catania, a margine della presentazione della propria candidatura alla presidenza della Regione Siciliana con il sostegno di Italia Viva Casa Riformista. xo5/vbo/gtr

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