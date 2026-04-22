IN EVIDENZA

Tg News – 22/4/2026

Di

Apr 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nuovo attacco di Solovyov alla premier Meloni
– Deficit-Pil, per l’Italia resta la procedura Ue
– Hormuz, l’Iran sequestra due navi Msc, colpita una terza
– Macron “Morto un secondo militare francese ferito in Libano”
– A Catanzaro donna getta i figli dal balcone e poi si butta
– Scoperta rete di neonazisti e antisemiti online
– Numerose iniziative per la Giornata Mondiale della Terra
– “Kenya: un grande Paese che guarda al futuro”, MedOr e Luiss incontrano Ruto
– Previsioni 3B Meteo 23 Aprile
/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Rifiuti sanitari, il progetto “ReMed” punta sull’economia circolare

Apr 22, 2026
IN EVIDENZA

Enoturismo in forte crescita

Apr 22, 2026
IN EVIDENZA

Eurostat, per l’Italia rapporto deficit/Pil al 3,1%

Apr 22, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg News – 22/4/2026

Apr 22, 2026
TOP NEWS

Tivusat, a maggio su Museum l’arte nella qualità del 4K

Apr 22, 2026
TOP NEWS

Energia, von der Leyen “Con AccelerateEU sostegno a cittadini e imprese”

Apr 22, 2026
TOP NEWS

Rifiuti sanitari, il progetto “ReMed” accelera la transizione sostenibile

Apr 22, 2026