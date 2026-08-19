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Tg Economia – 19/8/2026

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Ago 19, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inflazione, a luglio nell’area euro sale al 2,9%
– In Italia cresce l’avanzo corrente a 30,4 miliardi
– Turismo, a luglio oltre 4 milioni di presenze in più
– Disoccupazione resta alta, ma gli incentivi all’assunzione non mancano
sat/azn

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