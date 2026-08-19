Tg News – 19/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nato: “L’Iran? Pronti per qualsiasi minaccia”
– Anche un italiano tra turisti morti in incidente elicottero in Kenya
– Ucraina, pressing su Zelensky per un voto subito
– Anche l’Austria rimanda i migranti in Italia
– Inflazione, Eurostat conferma salita al 2,9% nell’Eurozona a Luglio
– Caldo nelle cucine, l’allarme degli chef
– FederPetroli: “Nei prossimi mesi possibile diesel a 3 euro”
– Siccità, fino a 74 miliardi di danni per l’Italia
– Previsioni 3B Meteo 20 Agosto
azn
– Nato: “L’Iran? Pronti per qualsiasi minaccia”
– Anche un italiano tra turisti morti in incidente elicottero in Kenya
– Ucraina, pressing su Zelensky per un voto subito
– Anche l’Austria rimanda i migranti in Italia
– Inflazione, Eurostat conferma salita al 2,9% nell’Eurozona a Luglio
– Caldo nelle cucine, l’allarme degli chef
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