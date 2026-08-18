Tg Economia – 18/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Boom dell’Intelligenza Artificiale e rischio bolla, l’allarme della Bce
– Più margini di spesa per gli Stati Ue sulla sicurezza energetica
– Imprese, cresce la corsa all’IA ma mancano le professionalità
– Lavoro nero, l’Inps punta sull’Isac per scovare le irregolarità
sat/gtr
– Boom dell’Intelligenza Artificiale e rischio bolla, l’allarme della Bce
– Più margini di spesa per gli Stati Ue sulla sicurezza energetica
– Imprese, cresce la corsa all’IA ma mancano le professionalità
– Lavoro nero, l’Inps punta sull’Isac per scovare le irregolarità
sat/gtr