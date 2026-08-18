Tg Sport – 18/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Coppa Italia, il Palermo elimina il Lecce e vola ai sedicesimi
– Coppa Italia, avanzano Sassuolo, Pisa e Cremonese
– Milan, sbarca Moreira e parla Modric
– Inter, rinnovo per Esposito e intesa per Jones
– Juventus, si riflettono le uscite per arrivare a Zirkzee
– Cagliari, migliorano le condizioni di Trepy
– Tennis, Cobolli vola agli ottavi a Cincinnati
– Addio a Varenne, ci lascia a 31 anni il “Capitano” dell’ippica mondiale
/gtr
– Coppa Italia, il Palermo elimina il Lecce e vola ai sedicesimi
– Coppa Italia, avanzano Sassuolo, Pisa e Cremonese
– Milan, sbarca Moreira e parla Modric
– Inter, rinnovo per Esposito e intesa per Jones
– Juventus, si riflettono le uscite per arrivare a Zirkzee
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– Tennis, Cobolli vola agli ottavi a Cincinnati
– Addio a Varenne, ci lascia a 31 anni il “Capitano” dell’ippica mondiale
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