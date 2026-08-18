IN EVIDENZA

Tg Sport – 18/8/2026

Di

Ago 18, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Coppa Italia, il Palermo elimina il Lecce e vola ai sedicesimi
– Coppa Italia, avanzano Sassuolo, Pisa e Cremonese
– Milan, sbarca Moreira e parla Modric
– Inter, rinnovo per Esposito e intesa per Jones
– Juventus, si riflettono le uscite per arrivare a Zirkzee
– Cagliari, migliorano le condizioni di Trepy
– Tennis, Cobolli vola agli ottavi a Cincinnati
– Addio a Varenne, ci lascia a 31 anni il “Capitano” dell’ippica mondiale
/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Boom dell’Intelligenza Artificiale e rischio bolla, l’allarme della Bce

Ago 18, 2026
IN EVIDENZA

Imprese, cresce la corsa all’IA ma mancano le professionalità

Ago 18, 2026
IN EVIDENZA

Più margini di spesa per gli Stati Ue sulla sicurezza energetica

Ago 18, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Boom dell’Intelligenza Artificiale e rischio bolla, l’allarme della Bce

Ago 18, 2026
IN EVIDENZA

Imprese, cresce la corsa all’IA ma mancano le professionalità

Ago 18, 2026
IN EVIDENZA

Più margini di spesa per gli Stati Ue sulla sicurezza energetica

Ago 18, 2026
IN EVIDENZA

Tg Economia – 18/8/2026

Ago 18, 2026