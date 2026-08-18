Tg Sport – 18/8/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Coppa Italia, il Palermo elimina il Lecce e vola ai sedicesimi

– Coppa Italia, avanzano Sassuolo, Pisa e Cremonese

– Milan, sbarca Moreira e parla Modric

– Inter, rinnovo per Esposito e intesa per Jones

– Juventus, si riflettono le uscite per arrivare a Zirkzee

– Cagliari, migliorano le condizioni di Trepy

– Tennis, Cobolli vola agli ottavi a Cincinnati

– Addio a Varenne, ci lascia a 31 anni il “Capitano” dell’ippica mondiale

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