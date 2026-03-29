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Tg Ambiente – 29/3/2026

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Mar 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Da Suez una piattaforma per migliorare le performance del servizio idrico
– Antartide, il riscaldamento cambia l’atmosfera globale
– Biodiversità a rischio, il cambiamento climatico accelera la perdita di specie
– Optima Italia riunisce i sindaci, focus su transizione eco-digitale in Liguria
mgg/azn

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