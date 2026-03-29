Zoppas “Sui dazi aspettiamo di vedere come il mercato corregge il tiro”

MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “Tutti pensavano che il problema sarebbe stato ad agosto quando sono stati inseriti i dazi, ma il vero tema dei volumi comincerà a vedersi oggi”. Così il presidente dell’ICE, Matteo Zoppas, a margine del primo “Forum della Cucina Italiana”, iniziativa promossa da Bruno Vespa in collaborazione con l’Agenzia ICE e organizzata da Comin & Partners. “Oggi abbiamo una criticità latente sugli Stati Uniti d’America, abbiamo visto dei numeri che sono un po’ preoccupanti – probabilmente se non letti nel modo giusto – e anche il cambio euro-dollaro sta entrando proprio in questi primi mesi dell’anno nella cosiddetta ‘fase di rinnovo listini’, quindi i prezzi finali probabilmente si alzeranno, allora si capirà veramente qual è l’elasticità della domanda al prezzo. Vedremo dei volumi probabilmente in leggero calo, ma non dobbiamo preoccuparci perché dobbiamo aspettare di vedere nei prossimi mesi come il mercato corregge poi il tiro e come reagiranno i nostri imprenditori che purtroppo hanno già sacrificato molto il loro margine per cercare di assorbire sia il dazio che l’eurodollaro e ci diranno quale sarà la situazione”.

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