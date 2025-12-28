IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 28/12/2025

Dic 28, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente
– Orsi polari, il DNA si adatta al cambiamento climatico
– A Torino Poste Italiane spinge sulla transizione ecologica
– A Marcianise la svolta green di Haiki Metals
– Ecoansia, il peso psicologico dei cambiamenti climatici sui giovani italiani
