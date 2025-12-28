IN EVIDENZA

Nuova Dacia Sandero: più stile, più tecnologia, sempre accessibile

Dic 28, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Dacia rinnova uno dei suoi modelli di maggior successo e presenta la Nuova Sandero, un’evoluzione che punta su design, tecnologia e motorizzazioni più efficienti, senza rinunciare al suo storico posizionamento value for money. A colpo d’occhio spiccano la nuova firma luminosa, la calandra ridisegnata e le protezioni in Starkle, insieme a due nuove tinte di carrozzeria: l’inedito Giallo Ambra e il Sandstone. All’interno l’atmosfera cambia, con nuovi tessuti, un volante aggiornato e l’introduzione del comando E-Shifter, abbinato alla nuova motorizzazione Eco-G 120 con cambio automatico. L’esperienza a bordo diventa più moderna grazie al nuovo sistema multimediale con display centrale da 10 pollici, navigazione connessa e ricarica wireless per smartphone. Anche il quadro strumenti digitale da 7 pollici si rinnova con una grafica più chiara e intuitiva. La gamma motori cresce con il debutto del benzina TCe 100 da 100 cavalli, più brillante ed efficiente, mentre arriva il nuovo bi-fuel benzina/GPL Eco-G 120, disponibile anche con trasmissione automatica. Il serbatoio GPL maggiorato porta l’autonomia complessiva fino a 1.590 chilometri. Nuova Sandero Streetway parte da 14.800 euro, Stepway da 16.500, con garanzia estendibile fino a 7 anni.
