Tg Ambiente – 17/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Idrogeno, l’Ue finanzia 9 impianti strategici
– Smart working, emissioni di CO₂ ridotte fino al 75%
– Zone umide a rischio, il WWF lancia l’allarme sulla biodiversità
– “Pagine d’aMare”, a Pisa la cerimonia di premiazione
– Idrogeno, l’Ue finanzia 9 impianti strategici
– Smart working, emissioni di CO₂ ridotte fino al 75%
– Zone umide a rischio, il WWF lancia l’allarme sulla biodiversità
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mgg/gtr/col