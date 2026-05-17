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Tg Ambiente – 17/5/2026

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Mag 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Idrogeno, l’Ue finanzia 9 impianti strategici
– Smart working, emissioni di CO₂ ridotte fino al 75%
– Zone umide a rischio, il WWF lancia l’allarme sulla biodiversità
– “Pagine d’aMare”, a Pisa la cerimonia di premiazione

mgg/gtr/col

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