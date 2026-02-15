IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 15/2/2026

Feb 15, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Dall’Ue nuovi fondi per le rinnovabili
– Clima sempre più instabile, gennaio 2026 tra caldo record e gelo
– Qualità dell’aria, nel 2025 PM10 oltre i limiti in 13 città
– Bankitalia, emissioni zero entro il 2050
