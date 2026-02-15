IN EVIDENZA

Per Arianna Errigo applausi a Milano-Cortina e obiettivo Los Angeles

Feb 15, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Non è ancora tempo di bilanci, perché alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 mancano ancora molte gare. Ma se si parla di emozioni, la fiorettista azzurra Arianna Errigo un podio personale lo ha già in mente. Tre medaglie, tre storie, tre donne che più di tutte l’hanno colpita in questi giorni. E se il presente è fatto di emozioni forti e medaglie da celebrare, lo sguardo è già proiettato avanti. Perché dentro di lei la fiamma è tutt’altro che spenta. L’orizzonte si chiama Olimpiadi di Los Angeles 2028.

