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Terna, al via la posa dei cavi sottomarini dell’elettrodotto “Bolano-Annunziata”

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Ott 26, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Terna ha avviato l’installazione dei cavi sottomarini dell’elettrodotto “Bolano-Annunziata”, il collegamento elettrico in corrente alternata a 380 kV tra la Sicilia e la Calabria. I lavori sono affidati a Prysmian, che produce i cavi e ne cura la posa con la nave Leonardo da Vinci. L’opera aumenterà fino a 2.000 MW la capacità di scambio tra l’Isola e il Continente, migliorando la flessibilità di esercizio della rete e favorendo una maggiore integrazione della produzione da fonti rinnovabili.
mrc/azn

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