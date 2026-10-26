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Consumi, Bax “Un tempo il driver era il prezzo, oggi è il risparmio energetico”

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Ott 26, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “La sostenibilità conta sempre di più, perché c’è un elemento che diventa sempre più dirompente, che è il costo dell’energia, soprattutto quella elettrica”. Così Barbara Bax, Head of Sustainability di MediaWorld, intervistata da Italpress, sottolinea come il caro energia stia cambiando le scelte degli italiani nell’acquisto di elettrodomestici. “Se il prezzo era un driver importante e significativo, oggi ci sono anche altri elementi che giocano un ruolo sempre più importante nella scelta d’acquisto del consumatore”. Tra questi l’efficienza energetica, il consumo di acqua, la riparabilità e la robustezza dei prodotti.

col5/gsl

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