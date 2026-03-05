IN EVIDENZA

Tentano di uccidere due 20enni a Milano, arrestati 4 minorenni

Di

Mar 5, 2026


MILANO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno eseguito all’alba un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, presso l’Istituto Penitenziario Minorile “Beccaria”, nei confronti di quattro giovani accusati di tentato omicidio in concorso, porto d’armi e lesioni aggravate. I destinatari del provvedimento sono due diciassettenni italiani e due sedicenni di origine srilankese. I fatti contestati risalgono alla notte del primo febbraio scorso in via Salasco, zona Porta Romana. Secondo le indagini condotte dal Nucleo Operativo, l’aggressione è scaturita da un commento pronunciato in modo scherzoso da uno dei due ventenni presi di mira, entrambi provenienti dalla provincia di Sondrio e giunti nel capoluogo per una serata di movida.

pc/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Visite private in nero all’ospedale di Parma, arrestato un primario

Mar 5, 2026
IN EVIDENZA

Scoperta discarica abusiva nella Piana di Gioia Tauro

Mar 5, 2026
IN EVIDENZA

Tutela del Made in Italy, sequestrati 2,5 milioni di litri di vino contraffatto

Mar 5, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

SHEIN e Dress for Success Rome, tre workshop per valorizzare il talento femminile

Mar 5, 2026
TOP NEWS

Iran, Tajani “Oltre 100 mila italiani coinvolti”

Mar 5, 2026
TOP NEWS

Discarica clandestina nella piana di Gioia Tauro, 15 denunce e sequestri

Mar 5, 2026
TOP NEWS

Pichetto “Se effetti guerra duraturi, possibile revisione dl bollette”

Mar 5, 2026